UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский об эвакуации с "Азовстали": главное, чтобы переговорные договоренности выполнялись

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (rbc.ua)
Автор: РБК-Украина

Переговоры по эвакуации бойцов ВСУ с "Азовстали" продолжаются. Украинские дипломаты и политическое руководство государства занимается этим вопросом ежедневно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

"Продолжаем очень сложные и щепетильные переговоры, чтобы спасти наших людей из Мариуполя, с "Азовстали". Этим вопросом занимаемся ежедневно", - подчеркнул президент в своем видеообращении.

Он также добавил, что в вопросе эвакуации украинских воинов главное, чтобы переговорные договоренности выполнялись.

Стоит отметить, что сейчас украинские дипломаты пытаются предложить РФ такой вариант эвакуации украинских военных с "Азовстали", который удовлетворил бы обе стороны.

Напомним, ранее украинское правительство разработало новое предложение о спасении военных, находящихся на территории завода "Азовсталь". Их планируют обменять на пленных русских солдат.

При этом сейчас Украина договаривается с РФ об эвакуации 38 тяжелораненых бойцов ВСУ из "Азовстали". Это только первый этап освобождения украинских военных с территории завода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзовстальВладимир ЗеленскийМариупольэвакуацияВойна России против Украины