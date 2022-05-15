Зеленский об эвакуации с "Азовстали": главное, чтобы переговорные договоренности выполнялись

Переговоры по эвакуации бойцов ВСУ с "Азовстали" продолжаются. Украинские дипломаты и политическое руководство государства занимается этим вопросом ежедневно.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.
"Продолжаем очень сложные и щепетильные переговоры, чтобы спасти наших людей из Мариуполя, с "Азовстали". Этим вопросом занимаемся ежедневно", - подчеркнул президент в своем видеообращении.
Он также добавил, что в вопросе эвакуации украинских воинов главное, чтобы переговорные договоренности выполнялись.
Стоит отметить, что сейчас украинские дипломаты пытаются предложить РФ такой вариант эвакуации украинских военных с "Азовстали", который удовлетворил бы обе стороны.
Напомним, ранее украинское правительство разработало новое предложение о спасении военных, находящихся на территории завода "Азовсталь". Их планируют обменять на пленных русских солдат.
При этом сейчас Украина договаривается с РФ об эвакуации 38 тяжелораненых бойцов ВСУ из "Азовстали". Это только первый этап освобождения украинских военных с территории завода.
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