Зеленский об эвакуации с "Азовстали": главное, чтобы переговорные договоренности выполнялись

"Продолжаем очень сложные и щепетильные переговоры, чтобы спасти наших людей из Мариуполя, с "Азовстали". Этим вопросом занимаемся ежедневно", - подчеркнул президент в своем видеообращении.

Он также добавил, что в вопросе эвакуации украинских воинов главное, чтобы переговорные договоренности выполнялись.

Стоит отметить, что сейчас украинские дипломаты пытаются предложить РФ такой вариант эвакуации украинских военных с "Азовстали", который удовлетворил бы обе стороны.