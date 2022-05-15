Зеленський про евакуацію з "Азовсталі": головне, щоб переговорні домовленості виконувалися

Переговори щодо евакуації бійців ЗСУ з “Азовсталі” тривають. Українські дипломати та політичне керівництво держави займається цим питанням щоденно.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна.
"Продовжуємо дуже складні і делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з "Азовсталі". Цим питанням займаємося щоденно", - підкреслив президент у своєму відеозверненні.
Він також наголосив, що в питанні евакуації українських воїнів головне, щоб переговорні домовленості виконувалися.
Варто зазначити, що зараз українські дипломати намагаються запропонувати РФ такий варіант евакуації українських військових з "Азовсталі", який би задовольнив обидві сторони.
Нагадаємо, раніше український уряд розробив нову пропозицію щодо порятунку військових, які перебувають на території заводу "Азовсталь". Їх планують обміняти на полонених російських солдатів.
При цьому зараз Україна домовляється з РФ про евакуацію 38 важкопоранених бійців ЗСУ з "Азовсталі". Це - лише перший етап визволення українських військових з території заводу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.