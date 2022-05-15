ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский об эвакуации с "Азовстали": главное, чтобы переговорные договоренности выполнялись

Новина українською →
Киев, Воскресенье 15 мая 2022 23:06
Зеленский об эвакуации с "Азовстали": главное, чтобы переговорные договоренности выполнялись Фото: президент Украины Владимир Зеленский (rbc.ua)
Автор: РБК-Украина

Переговоры по эвакуации бойцов ВСУ с "Азовстали" продолжаются. Украинские дипломаты и политическое руководство государства занимается этим вопросом ежедневно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

"Продолжаем очень сложные и щепетильные переговоры, чтобы спасти наших людей из Мариуполя, с "Азовстали". Этим вопросом занимаемся ежедневно", - подчеркнул президент в своем видеообращении.

Он также добавил, что в вопросе эвакуации украинских воинов главное, чтобы переговорные договоренности выполнялись.

Стоит отметить, что сейчас украинские дипломаты пытаются предложить РФ такой вариант эвакуации украинских военных с "Азовстали", который удовлетворил бы обе стороны.

Напомним, ранее украинское правительство разработало новое предложение о спасении военных, находящихся на территории завода "Азовсталь". Их планируют обменять на пленных русских солдат.

При этом сейчас Украина договаривается с РФ об эвакуации 38 тяжелораненых бойцов ВСУ из "Азовстали". Это только первый этап освобождения украинских военных с территории завода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Владимир Зеленский Мариуполь эвакуация Война России против Украины
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС