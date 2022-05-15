Зеленський про евакуацію з "Азовсталі": головне, щоб переговорні домовленості виконувалися

Переговори щодо евакуації бійців ЗСУ з “Азовсталі” тривають. Українські дипломати та політичне керівництво держави займається цим питанням щоденно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський , передає РБК-Україна .

"Продовжуємо дуже складні і делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з "Азовсталі". Цим питанням займаємося щоденно", - підкреслив президент у своєму відеозверненні.

Він також наголосив, що в питанні евакуації українських воїнів головне, щоб переговорні домовленості виконувалися.

Варто зазначити, що зараз українські дипломати намагаються запропонувати РФ такий варіант евакуації українських військових з "Азовсталі", який би задовольнив обидві сторони.