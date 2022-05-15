ru ua
Нд, 15 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про евакуацію з "Азовсталі": головне, щоб переговорні домовленості виконувалися

Новость на русском →
Київ, Неділя 15 травня 2022 23:06
Зеленський про евакуацію з "Азовсталі": головне, щоб переговорні домовленості виконувалися Фото: президент України Володимир Зеленський (rbc.ua)
Автор: РБК-Україна

Переговори щодо евакуації бійців ЗСУ з “Азовсталі” тривають. Українські дипломати та політичне керівництво держави займається цим питанням щоденно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна.

"Продовжуємо дуже складні і делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з "Азовсталі". Цим питанням займаємося щоденно", - підкреслив президент у своєму відеозверненні.

Він також наголосив, що в питанні евакуації українських воїнів головне, щоб переговорні домовленості виконувалися.

Варто зазначити, що зараз українські дипломати намагаються запропонувати РФ такий варіант евакуації українських військових з "Азовсталі", який би задовольнив обидві сторони.

Нагадаємо, раніше український уряд розробив нову пропозицію щодо порятунку військових, які перебувають на території заводу "Азовсталь". Їх планують обміняти на полонених російських солдатів.

При цьому зараз Україна домовляється з РФ про евакуацію 38 важкопоранених бійців ЗСУ з "Азовсталі". Це - лише перший етап визволення українських військових з території заводу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь Володимир Зеленський Маріуполь евакуація Війна Росії проти України
NEWS
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС