Зеленский на этой неделе выступит перед парламентами стран-партнеров

Президент сказал, что выступит перед парламентами Дании, Норвегии, Нидерландов, Греции и Австралии.

"Важно, что это выступления не просто перед политиками. Это выступление перед обществом, перед миллионами людей, которые хотят услышать Украину и готовы услышать ее, чтобы помочь, поддержать", - сказал глава государства.

Президент добавил, что это будет выступление перед людьми, которые чувствуют, что Украина борется за общую свободу, для людей на всей Земле.

"Везде буду подчеркивать, что никто не имеет права использовать жизни украинцев, чтобы спасти какие-то доходы в России или совместные с Россией. Украинцы не должны погибать только через то, что кто-то не может найти в себе смелость, чтобы передать Украине необходимое оружие", - заявил президент.

Зеленский также добавил, если кто-то боится России, и боится принять важные для Украины решения, включая, чтобы Украина получила необходимые самолеты, танки, артиллерию и снаряды, то это делает этих людей также ответственными за катастрофу, которую российские войска сделали в украинских городах.

"Народы Европы, народы мира точно меня услышат, точно поддержат, а всем политикам необходимо подумать уже сейчас, что у них останется, если они не будут отвечать позиции своего народа", - добавил президент.