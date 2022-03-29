Зеленський цього тижня виступить перед парламентами країн-партнерів

Президент сказав, що виступить перед парламентами Данії, Норвегії, Нідерландів, Греції та Австралії.

"Важливо, що це виступи не просто перед політиками. Це виступ перед суспільством, перед мільйонами людей, які хочуть почути Україну і готові почути її, щоб допомогти, підтримати", - сказав глава держави.

Президент додав, що це буде виступ перед людьми, які відчувають, що Україна бореться за спільну свободу, для людей на всій Землі.

"Скрізь буду підкреслювати, що ніхто не має права використовувати життя українців, щоб врятувати якісь доходи в Росії або спільні з Росією. Українці не повинні гинути тільки через те, що хтось не може знайти в собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю", - заявив президент.

Зеленський також додав, якщо хтось боїться Росії, і боїться прийняти важливі для України рішення, включаючи, щоб Україна отримала необхідні літаки, танки, артилерію і снаряди, то це робить цих людей також відповідальними за катастрофу, яку російські війська зробили в українських містах.

"Народи Європи, народи світу точно мене почують, точно підтримають, а всім політикам необхідно подумати вже зараз, що у них залишиться, якщо вони не будуть відповідати позиції свого народу", - додав президент.