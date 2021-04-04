В ОП анонсировали новые договоренности по Донбассу

Украина продолжает переговоры на разных уровнях, в том числе со странами нормандского формата . Офис президента вскоре покажет определенные достигнутые договоренности о процессе переговоров в вопросе достижения мира.

Она подчеркнула, что "мир - это не просто абстрактная ценность, а возможность поднимать промышленность, создавать рабочие места, развивать инфраструктуру".

В этом контексте, комментируя недавнюю беседу канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина, пресс-секретарь президента Украины подчеркнула, что лидеры трех стран говорили о многих проблемах - борьбе с коронавирусом, вакцинации, ситуации на Ближнем Востоке и, конечно, поднимался вопрос ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Мендель отметила, что сегодня на востоке Украины продолжается единственный военный конфликт в Европе и эта война остается одним из главных вопросов международной повестки дня. Поэтому, по ее мнению, это правильно, что о Донецкой и Луганской области вспоминают в переговорах.

"Но одно дело, когда о Донбассе говорят, высказывают свою точку зрения. И совсем другое - когда принимаются какие-то решения. И в мировой дипломатии в принципе невозможно, чтобы решение по любой стране принимались без ее участия. Особенно, когда мы говорим о таком напряженном конфликте, который происходит на Донбассе ", - отметила пресс-секретарь Зеленского.