В ОП анонсировали новые договоренности по Донбассу
Украина продолжает переговоры на разных уровнях, в том числе со странами нормандского формата. Офис президента вскоре покажет определенные достигнутые договоренности о процессе переговоров в вопросе достижения мира.
Она подчеркнула, что "мир - это не просто абстрактная ценность, а возможность поднимать промышленность, создавать рабочие места, развивать инфраструктуру".
В этом контексте, комментируя недавнюю беседу канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина, пресс-секретарь президента Украины подчеркнула, что лидеры трех стран говорили о многих проблемах - борьбе с коронавирусом, вакцинации, ситуации на Ближнем Востоке и, конечно, поднимался вопрос ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Мендель отметила, что сегодня на востоке Украины продолжается единственный военный конфликт в Европе и эта война остается одним из главных вопросов международной повестки дня. Поэтому, по ее мнению, это правильно, что о Донецкой и Луганской области вспоминают в переговорах.
"Но одно дело, когда о Донбассе говорят, высказывают свою точку зрения. И совсем другое - когда принимаются какие-то решения. И в мировой дипломатии в принципе невозможно, чтобы решение по любой стране принимались без ее участия. Особенно, когда мы говорим о таком напряженном конфликте, который происходит на Донбассе ", - отметила пресс-секретарь Зеленского.
Напомним, ранее сообщалось, что Путин на этих переговорах, которые прошли без Украины, обвинил Киев в якобы эскалации ситуации на Донбассе.
Украинская сторона отреагировала на то, что Донбасс обсуждали в формате Россия-Германия-Франция, и заявила о том, что сдвиги в мирном процессе невозможны без привлечения всех сторон нормандского формата.