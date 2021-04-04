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В ОП анонсировали новые договоренности по Донбассу

Новина українською → Киев, Воскресенье 04 апреля 2021 23:55
В ОП анонсировали новые договоренности по Донбассу Фото: Юлия Мендель (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

Украина продолжает переговоры на разных уровнях, в том числе со странами нормандского формата. Офис президента вскоре покажет определенные достигнутые договоренности о процессе переговоров в вопросе достижения мира.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом".

Она подчеркнула, что "мир - это не просто абстрактная ценность, а возможность поднимать промышленность, создавать рабочие места, развивать инфраструктуру".

В этом контексте, комментируя недавнюю беседу канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина, пресс-секретарь президента Украины подчеркнула, что лидеры трех стран говорили о многих проблемах - борьбе с коронавирусом, вакцинации, ситуации на Ближнем Востоке и, конечно, поднимался вопрос ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Мендель отметила, что сегодня на востоке Украины продолжается единственный военный конфликт в Европе и эта война остается одним из главных вопросов международной повестки дня. Поэтому, по ее мнению, это правильно, что о Донецкой и Луганской области вспоминают в переговорах.

"Но одно дело, когда о Донбассе говорят, высказывают свою точку зрения. И совсем другое - когда принимаются какие-то решения. И в мировой дипломатии в принципе невозможно, чтобы решение по любой стране принимались без ее участия. Особенно, когда мы говорим о таком напряженном конфликте, который происходит на Донбассе ", - отметила пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин на этих переговорах, которые прошли без Украины, обвинил Киев в якобы эскалации ситуации на Донбассе.

Украинская сторона отреагировала на то, что Донбасс обсуждали в формате Россия-Германия-Франция, и заявила о том, что сдвиги в мирном процессе невозможны без привлечения всех сторон нормандского формата.

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