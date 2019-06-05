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Две трети украинцев выступают за единственный государственный язык

Новости » Общество    05.06.2019 - 13:55
Две трети украинцев выступают за единственный государственный язык
Фото: митинг в поддержку закона о языке (РБК-Украина)

Число сторонников второго государственного в последние годы колеблется около 20%

Две трети граждан Украины выступают за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 мая -3 июня.

При этом 21% респондентов выступают за придание русскому государственного статуса, еще 11% - за ее официальный статус.

Две трети украинцев выступают за единственный государственный язык

Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка - среди жителей Востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей "Оппозиционной платформы - За життя", отмечают социологи.

Две трети украинцев выступают за единственный государственный язык

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 29 мая - 3 июня 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг", две трети (67,5%) украинцев поддерживают квоты на использование украинского языка на телевидении.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"  вступит в силу 16 июля 2019 года. Однако отдельные его нормы отсрочены.

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