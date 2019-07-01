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Богдан предлагает региональный статус для русского языка на Донбассе

Новости » Политика    01.07.2019 - 09:34
Богдан предлагает региональный статус для русского языка на Донбассе
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Однако, Богдан против второго государственного языка

Глава Офиса президента Андрей Богдан предлагает региональный статус для русского языка на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Однако, Богдан против второго государственного языка.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный - русский и при условии, что после этого они - территория Украины", - сказал он.

На вопрос о том, не проще ли сделать русский вторым государственным, Богдан ответил "нет".

"Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", - сказал он.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 мая -3 июня, две трети граждан Украины выступают за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком в стране.

Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка - среди жителей Востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей "Оппозиционной платформы - За життя", отмечают социологи.

РБК-Украина писало, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языкакак государственного"  вступит в силу 16 июля 2019 года. Однако отдельные его нормы отсрочены.

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Новости Украины ДонбассязыкАндрей Богдан
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