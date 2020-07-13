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До конца недели Рада может назначить главу Нацбанка

Украина, Понедельник 13 июля 2020 13:29
До конца недели Рада может назначить главу Нацбанка
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская

Пока с кандидатурой не определились

Верховная рада может назначить нового главу Национального банка Украины до конца этой недели. Однако во фракции "Слуга народа" отмечают, что с кандидатурой пока не определились.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Пока конкретной фамилии нет. Но мы надеемся, что кандидатура появится, возможно, чуть позже. И мы до конца этой недели также проголосуем председателя НБУ. Ну мы ждем предложение от президента, потому что это его конституционное право и обязанность", - сказала парламентарий.

Отметим, Яков Смолий подал в отставку с поста главы Нацбанка 1 июля. Такое решение он объяснил политическим давлением со стороны Офиса президента.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Владимир Зеленский вместе с руководством НБУ и участниками финансового рынка обсудили кандидатуры нового главы Нацбанка.

Источник РБК-Украина рассказал, Смолия может заменить глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

Кроме того, глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что назначение нового главы НБУ должно состояться до 17 июля.

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