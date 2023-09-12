Зеленський про електронні декларації: очікую нового голосування вже у вересні

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від Верховної ради нового голосування по законопроекту про електронні декларації до кінця вересня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

"Одразу, як сьогодні вранці проголосований закон надійшов із Верховної ради, підписав вето. Очікую нового голосування - із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути" - заявив президент.

Він також нагадав і про законопроект щодо ПЕПів - політично значущих персон. За словами президента, це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й переговорів із Євросоюзом щодо вступу України.

"Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський наклав вето на законопроект, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Він заявив, що декларації мають бути відкритими.

Законопроект про е-декларації

Нагадаємо, що 5 вересня депутати Верховної ради підтримали відновлення електронного декларування в Україні, яке було призупинене через повномасштабну агресію РФ.

Але парламентарі відмовилися схвалити правку до законопроєкту, яка передбачала негайне відкриття реєстру декларацій.

У законопроекті вказано, що е-декларації ще рік мають бути не публічними. Однак за бажанням кожен чиновник може звернутися до НАЗК, аби його декларацію зробили публічною.

В "Слузі народу" пояснювали таке рішення залишити реєстр поки що закритим через прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях.

Однак це все ж викликало обурення як у суспільстві, так і серед антикорупційних організацій. Так, на сайті президента петиція із

закликом ветувати даний законопроект за кілька годин набрала необхідну кількість підписів. Накласти вето на законопроект закликали президента України й у Європарламенті.

Додамо, як раніше розповіли РБК-Україна джерела, глава держави може ветувати законопроект про е-декларування, що він зробив вже сьогодні.

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