Зеленський про ефективність української ППО: збиваємо 90% "Шахедів"

"Кожної ночі ми стикаємося з не менше ніж сотнею "Шахедів", іноді 400-500. Ми збиваємо 90% із них", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, з-поміж інших інструментів, українські захисники використовують різні типи перехоплювачів.

"Разом з нашими партнерами ми виробляємо більше і більше їх щодня, і ми досягнемо моменту, коли ми виробимо достатньо-достатньо, щоб зробити "Шахеди" незначними для Росії. Але ключові слова тут - разом з партнерами", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна не має спільного кордону з Іраном і ніколи не мала конфлікту інтересів з іранським режимом.

"Але іранські дрони, які вони продали Росії, вбивають людей, особливо наших, українців, і руйнують нашу інфраструктуру", - додав президент.