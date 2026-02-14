Зеленский об эффективности украинской ПВО: сбиваем 90% "Шахедов"

"Каждую ночь мы сталкиваемся с не менее чем сотней "Шахедов", иногда 400-500. Мы сбиваем 90% из них", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, среди других инструментов, украинские защитники используют различные типы перехватчиков.

"Вместе с нашими партнерами мы производим больше и больше их каждый день, и мы достигнем момента, когда мы произведем достаточно-достаточно, чтобы сделать "Шахеды" незначительными для России. Но ключевые слова здесь - вместе с партнерами", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет общей границы с Ираном и никогда не имела конфликта интересов с иранским режимом.

"Но иранские дроны, которые они продали России, убивают людей, особенно наших, украинцев, и разрушают нашу инфраструктуру", - добавил президент.