Зеленский об эффективности украинской ПВО: сбиваем 90% "Шахедов"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские силы противовоздушной обороны уже сбивают 90% "Шахедов", которыми россияне ежедневно атакуют города и энергообъекты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: Россия запустила по Украине баллистику и более 100 дронов: детали ночной атаки

"Каждую ночь мы сталкиваемся с не менее чем сотней "Шахедов", иногда 400-500. Мы сбиваем 90% из них", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, среди других инструментов, украинские защитники используют различные типы перехватчиков.

"Вместе с нашими партнерами мы производим больше и больше их каждый день, и мы достигнем момента, когда мы произведем достаточно-достаточно, чтобы сделать "Шахеды" незначительными для России. Но ключевые слова здесь - вместе с партнерами", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет общей границы с Ираном и никогда не имела конфликта интересов с иранским режимом.

"Но иранские дроны, которые они продали России, убивают людей, особенно наших, украинцев, и разрушают нашу инфраструктуру", - добавил президент.

 

 

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в ряде областей Украины будут значительно усилены мобильные огневые группы. Это нужно, чтобы защитить их от террора, который Россия устраивает с помощью "Шахедов" и других дронов.

Владимир ЗеленскийПВОВойна в УкраинеДрониАтака дронов