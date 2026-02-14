Росія запустила по Україні балістику та понад 100 дронів: деталі нічної атаки

У ніч на 14 лютого Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 112 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:30 13 лютого до ранку 14 лютого росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області, а також 112 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ Гвардійське АР Крим.

Близько 70 із запущени х дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий дрон типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака ворожих безпілотників триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.