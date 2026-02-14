Росія запустила по Україні балістику та понад 100 дронів: деталі нічної атаки
У ніч на 14 лютого Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 112 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Читайте також: В Одесі під завалами зруйновано будинку знайшли тіло жінки: фото наслідків атаки РФ
За даними військових, з 18:30 13 лютого до ранку 14 лютого росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області, а також 112 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ Гвардійське АР Крим.
Близько 70 із запущени х дронів - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий дрон типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів.
Зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
"Атака ворожих безпілотників триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.
Обстріли України
Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу. У місті внаслідок атаки зруйновано будинок, а згодом рятувальники виявили під завалами тіло жінки.
Також цієї ночі росіяни атакували Київську область дронами. Внаслідок обстрілу спалахнув приватний будинок, двоє постраждалих - жителі цієї оселі.
У ніч на 13 лютого російські війська атакували Україну балістикою та 154 ударними дронами. Сили ППО збили більшість ворожих цілей.
Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 22 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 2 локаціях.
Зокрема, під ударом російських безпілотників перебував порт в Одеській області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро - поранені.
Цілями російських військ у регіоні стали обʼєкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури області. У порту пошкоджено склади з добривами, виникли пожежі - зайнялися чотири легкові автомобілі та вантажні вагони.