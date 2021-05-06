Зеленский: мы едины с США в вопросе "Северного потока-2"

Украина и США едины в вопросе строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Европу. Киев и Вашингтон выступают против него, несмотря на то, что позиция некоторых стран Европы не совпадает с украинской.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, на встрече поднимались вопросы оккупации украинских территорий и не только.

"Мы обсудили вопрос "Северного потока-2", это для Украины тоже очень чувствительный вопрос. Я знаю, что в этом вопросе есть, к сожалению, разные позиции в Европе. Они иногда не общие с Украиной, но в этом вопросе мы вместе c США. Я им очень благодарен за эту поддержку и мощную санкционную политику", - заявил Зеленский.