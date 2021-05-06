Зеленський: ми спільні з США в питанні "Північного потоку-2"

Україна і США єдині в питанні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи. Київ і Вашингтон виступають проти нього, незважаючи на те, що позиція деяких країн Європи не збігається з українською.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

За його словами, на зустрічі піднімалися питання окупації українських територій і не тільки.

"Ми обговорили питання "Північного потоку-2", це для України теж дуже чутливе питання. Я знаю, що в цьому питанні є, на жаль, різні позиції в Європі. Вони іноді не спільні з Україною, але в цьому питанні ми спільні з США. Я їм дуже вдячний за цю підтримку і потужну санкційну політику", - заявив Зеленський.