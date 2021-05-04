США выступают решительно против "Северного потока-2", - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Хайко Маасом заявил, что Вашингтон выступает решительно против газопровода "Северный поток-2" . Также они поднимали вопрос Украины.

"Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода "Северный поток-2". Госсекретарь и глава МИД подчеркнули важность трансатлантического партнерства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", - говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится, что Блинкен и Маас обсудили повестку НАТО на следующее десятилетие, вывод войск из Афганистана и поддержку Украины перед лицом российской агрессии.