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США выступают решительно против "Северного потока-2", - Блинкен

Новина українською → Лондон, Вторник 04 мая 2021 21:15
США выступают решительно против "Северного потока-2", - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Хайко Маасом заявил, что Вашингтон выступает решительно против газопровода "Северный поток-2". Также они поднимали вопрос Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, передает сайт ведомства.

"Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода "Северный поток-2". Госсекретарь и глава МИД подчеркнули важность трансатлантического партнерства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", - говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится, что Блинкен и Маас обсудили повестку НАТО на следующее десятилетие, вывод войск из Афганистана и поддержку Украины перед лицом российской агрессии.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие экологи заблокировали строительство "Северного потока-2". Одна из крупнейших природоохранных организаций NABU подала иск, в котором заявила об ущербе, который наносится морской среде.

До этого Европейский парламент принял резолюцию относительно "Северного потока-2" и отключения РФ от SWIFT.

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