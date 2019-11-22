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Зеленський їде в Естонію та Литву з офіційним візитом

Новини » Політика     22.11.2019 - 10:33
Зеленський їде в Естонію та Литву з офіційним візитом
Фото: Зеленський та Кальюлайд в Києві (РБК-Україна)

Зеленський зустрінеться з керівництвом обох країн

Президент України Володимир Зеленський 26-27 листопада відвідає з офіційним візитом Естонію та Литву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, 26 листопада у рамках візиту заплановані переговори Глави держави з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенном Пиллуаасом та прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.

У Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.

27 листопада Зеленський відвідає з офіційним візитом Литву, де візьме участь у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви.

Під час візиту заплановане проведення окремих переговорів Глави держави з Президентом Литви Гітанасом Науседою, спікером Сеймасу (парламенту) Литви Вікторасом Пранцкетісом та прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

У Вільнюсі Президенти України та Литви візьмуть участь у роботі П’ятого двостороннього економічного форуму.

Зеленський їде в Естонію та Литву з офіційним візитом

Зеленський їде в Естонію та Литву з офіційним візитом

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що планує в жовтні цього року здійснити офіційний візит до Естонії. Зазначалося, що під час візиту президент планує перейняти досвід Естонії в модернізації уряду, діджиталізації та кіберзахисті.

Нагадаємо, в вересні президент Естонії відвідала Україну в рамках форуму "Ялтинська європейська стратегія" у Києві. Вона заявила, що Естонія сподівається на продовження реформ в Україні новою владою та є великим прихильником зближення України з Європейським союзом.

У посольстві США заявили, що Зеленському потрібна підтримка Трампа при зустрічі з Путіним Зеленський ініціював закриту зустріч з родинами загиблих героїв Небесної сотні
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