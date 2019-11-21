ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский уволил главу СБУ в Черниговской области

Новости » Политика     21.11.2019 - 17:06
Зеленский уволил главу СБУ в Черниговской области
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Гончаров возглавил Управление СБУ Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Гончарова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Указ №858 об увольнении датирован 21 ноября.

"Уволить Гончарова Юрия Олеговича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области", - говорится в тексте указа.

Кроме того, Зеленский подписал указ о назначении Гончарова начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Ранее президент уволил Александра Бондарука с должности главы СБУ во Львовской области.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, сменил первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Так, указом №823/2019 глава государства уволил с должности первого заместителя главы СБУ Владислава Бухарева, а уже указом №827/2019 на его место назначил Дмитрия Нескоромного.

РБК-Украина писало, что Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым.

В Чернигове разоблачили "сотрудника" СБУ В Черниговской области представили нового прокурора
Новости Украины Служба безопасности УкраиныЧерниговская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь