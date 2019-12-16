Зеленський летить в Азербайджан

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Азербайджан

Президент України Володимир Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Азербайджан. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У рамках візиту заплановані переговори Зеленського з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем’єр-міністром Алі Асадовим.

Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці між Україною та Азербайджанською Республікою у пріоритетних сферах.

Вчора повідомлялось, що Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський був у Естонії та Литві. Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд на брифінгу з Зеленським закликала міжнародне співтовариство підтримати Україну в боротьбі проти російської агресії.

У Литві український президент зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою та спікером сеймасу Вікторасом Пранцкетісом.

Відзначимо також, у вересні президент Естонії відвідала Україну в рамках форуму "Ялтинська європейська стратегія" у Києві. Естонський лідер підкреслювала, що її країна сподівається на продовження реформ в Україні новою владою і є великим прихильником зближення України з Європейським союзом.