Зеленський: є рішення щодо додаткових винищувачів Mirage для України

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон 24 жовтня після засідання "коаліції рішучих" заявив, що Франція вже найближчими днями надасть Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про винищувачі Mirage та боєприпаси Aster до систем ППО SAMP/T.

А сам Зеленський в той же день також зробив натяк на "таємні рішення", які прийняли партнери, щоб допомогти Україні. Але подробиці він розкривати не став.

Що відомо про Mirage 2000

Mirage 2000 - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Перебуває на озброєнні Франції з 1978 року, зазнав низки модернізацій.

Випускається в трьох варіантах - винищувачі-перехоплювачі, ударні варіанти та двомісні навчально-бойові версії. Модернізовані варіанти оснащені сучасною електронікою та здатні нести ракети "повітря-повітря", "повітря-земля" та керовані бомби.

Літак вийшов настільки простим та надійним, що продовжує перебувати на озброєнні Франції та низки інших держав навіть після появи більш сучасних літаків.