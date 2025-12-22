UA

Зеленський: уже є кандидатури на нового командувача ПВК "Південь", готуємо рішення

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вже подано кілька кандидатур на посаду командувача повітряного командування "Південь", і відповідне рішення готується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За його словами, під час наради детально обговорили ситуацію на фронті на всіх напрямках, а також стан протиповітряної оборони та прикриття українських регіонів, зокрема Одещини.

"Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПВК "Південь". Готуємо рішення", - наголосив він.

Зеленський наголосив, що останніми тижнями Росія суттєво збільшила інтенсивність атак, що призвело до зростання втрат окупантів.

"Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь", - зазначив він.

Окремо на Ставці заслухали доповіді щодо далекобійних ударів, а також потреб і забезпечення Сил оборони України. Особливу увагу приділили питанням ППО та ефективності захисту фронту і тилових регіонів.

Обстріл Одеси

Останніми тижнями російські війська суттєво посилили атаки на Одесу та Одеську область, завдаючи ударів майже щодня.

Зокрема, в ніч на суботу, 13 грудня, регіон зазнав однієї з наймасштабніших атак від початку повномасштабної війни. Окупанти масовано застосували ракети й дрони, прицільно б’ючи по енергетичній інфраструктурі, намагаючись залишити область без світла та тепла.

Унаслідок ударів Одеса залишалася без електропостачання близько п’яти днів, а місто Арциз, за словами мера, може бути знеструмлене до 26 грудня. Окрім цього, 14 грудня ворог атакував міст у Затоці 20 дронами, а 18 грудня обстріляв переправу поблизу села Маяки. Через пошкодження 19 грудня в Одеській ОВА повідомили про перекриття руху вантажного транспорту трасою М-15 "Одеса - Рені".

Також увечері 19 грудня російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області, що призвело до руйнувань та інших серйозних наслідків.

На тлі цих подій Зеленський анонсував зміни у військовому командування. Зокрема, на місце командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенко - вже шукають іншу кандидатуру.

