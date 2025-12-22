Зеленський: уже є кандидатури на нового командувача ПВК "Південь", готуємо рішення

За його словами, під час наради детально обговорили ситуацію на фронті на всіх напрямках, а також стан протиповітряної оборони та прикриття українських регіонів, зокрема Одещини.

"Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПВК "Південь". Готуємо рішення", - наголосив він.

Зеленський наголосив, що останніми тижнями Росія суттєво збільшила інтенсивність атак, що призвело до зростання втрат окупантів.

"Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь", - зазначив він.

Окремо на Ставці заслухали доповіді щодо далекобійних ударів, а також потреб і забезпечення Сил оборони України. Особливу увагу приділили питанням ППО та ефективності захисту фронту і тилових регіонів.