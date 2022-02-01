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Зеленский и Джонсон обсудили сдерживание РФ: "Профилактика лучше, чем реанимация"

Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский в контексте сдерживания России от дальнейшей агрессии подчеркнул, что любые санкции действенны до вторжения, а не после. По его мнению, "профилактика лучше, чем реанимация".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию РФ. Здесь мое мнение известно: любые меры действенны "до", а не "после". Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее британское решение", - заявил Зеленский, имея в виду заявление Лондона о том, что в случае вторжения будут введены самые жесткие санкции против России.

По словам Джонсона, Британия вместе с другими странами готовит санкции против России, которые будут введены, "как только нога российского солдата пересечет границу".

Напомним, накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила, что Лондон может ввести "самые жесткие" санкции против России, если та решится на вторжение в Украину. Они затронут российских олигархов и ключевых сторонников президента России Владимира Путина.

Также сообщалось, что имущество российских олигархов в Лондоне могут конфисковать.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в УкраинуБорис Джонсон