Зеленский и Джонсон обсудили сдерживание РФ: "Профилактика лучше, чем реанимация"

Президент Украины Владимир Зеленский в контексте сдерживания России от дальнейшей агрессии подчеркнул, что любые санкции действенны до вторжения, а не после. По его мнению, "профилактика лучше, чем реанимация".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию РФ. Здесь мое мнение известно: любые меры действенны "до", а не "после". Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее британское решение", - заявил Зеленский, имея в виду заявление Лондона о том, что в случае вторжения будут введены самые жесткие санкции против России.

По словам Джонсона, Британия вместе с другими странами готовит санкции против России, которые будут введены, "как только нога российского солдата пересечет границу".