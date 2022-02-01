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Зеленський і Джонсон обговорили стримування РФ: "Профілактика краще, ніж реанімація"

Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський в контексті стримування Росії від подальшої агресії підкреслив, що будь-які санкції дієві до вторгнення, а не після. На його думку,"профілактика краще, ніж реанімація".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Ми обговорили комплекс кроків щодо стримування РФ. Тут моя думка відома: будь-які заходи дієві "до", а не "після". Профілактика краще реанімації. Це доводить і недавнє британське рішення", - заявив Зеленський, маючи на увазі заяву Лондона про те, що в разі вторгнення будуть введені найжорсткіші санкції проти Росії.

За словами Джонсона, Британія разом з іншими країнами готує санкції проти Росії, які будуть введені, "як тільки нога російського солдата перетне кордон".

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс оголосила, що Лондон може запровадити "найжорсткіші" санкції проти Росії, якщо та вирішиться на вторгнення в Україну. Вони торкнуться російських олігархів та ключових прихильників президента Росії Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що майно російських олігархів у Лондоні можуть конфіскувати.

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Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до УкраїниБорис Джонсон