Зеленский и Джонсон обсудили поставки оборонительного оружия Украине

Зеленский отметил, что кроме разговора с Джонсоном у него состоялась беседа с президентом Польши Анджеем Дудой. Глава государства отметил, что обсуждалась ситуация с безопасностью и совместные шаги по противодействию российской агрессии.

"Антивоенная коалиция в действии", - подчеркнул Зеленский.

В пресс-службе главы британского правительства отметили, что Джонсон намерен сделать все возможное для обеспечения доставки в Украину оборонительной помощи из Великобритании и от союзников.

При этом в ходе беседы Зеленский заявил премьеру Великобритании, что ближайшие 24 часа будут решающими для Украины. Лидеры договорились продолжить поддерживать контакты.