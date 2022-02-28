Зеленський і Джонсон обговорили постачання оборонної зброї Україні

Зеленський зазначив, що крім розмови з Джонсоном у нього відбулася бесіда з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Глава держави зазначив, що обговорювалася ситуація з безпекою та спільні кроки з протидії російській агресії.

"Антивоєнна коаліція в дії", - підкреслив Зеленський.

У пресслужбі глави британського уряду зазначили, що Джонсон має намір зробити все можливе для забезпечення доставлення в Україну оборонної допомоги з Великобританії і від союзників. Прем'єр назвав опір українського народу героїчним.

При цьому в ході бесіди Зеленський заявив прем'єру Великобританії, що найближчі 24 години будуть вирішальними для України. Лідери домовилися продовжити підтримувати контакти.