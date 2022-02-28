Джонсон о ядерных угрозах Путина: хочет отвлечь от реальности войны в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ пытается прикрыть реальность войны в Украине, угрожая ядерным оружием. При этом он не верит в искренность Владимира Путина переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Джонсон сказал, что решение Путина привести силы сдерживания его страны, включая ядерное оружие, в состояние повышенной боевой готовности, "отвлекает от реальности того, что происходит в Украине".
"Если он хочет остановиться, если он хочет уйти, если он хочет вести переговоры, это очень хорошие новости. У меня есть сомнения, я должен сказать. Ничего из того, что я видел до сих пор в его поведении, не заставляет меня думать, что он может быть искренним", - сказал Джонсон.
Он указал на "некоторые трудности с тыловым обеспечением, с которыми сталкиваются российские войска".
"Это губительная, неправомерная авантюра президента Путина. Она ни к чему хорошему не приведет для России, как мы на Западе постоянно говорили с самого начала", - подчеркнул Джонсон.
Напомним, президент России Владимир Путин дал команду перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.