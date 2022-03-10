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Зеленский и Джонсон обсудили новый пакет военной помощи Украине

Автор: Константин Широкун

В телефонном разговоре президент Украины и премьер-министр Великобритании обсудили дальнейшие санкции против РФ, а также новые программы военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский в разговоре с британским премьер-министром обсудили новые санкции против России, а также перспективную военную помощь Вооруженным силам Украины.

"Провел очередной разговор с премьер-министром Борисом Джонсоном. Обсудили усиление санкционного давления на РФ, дальнейшую поддержку Украины в борьбе с агрессором, в том числе оборонную помощь. Ценю лидерство Великобритании в противодействии преступлению, которое совершает Россия на украинской земле", - прокомментировал состоявшийся телефонный разговор Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что совет Всемирного банка одобрил поддержку для Украины на сумму 723 млн долларов.

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