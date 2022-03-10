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Зеленський і Джонсон обговорили новий пакет військової допомоги Україні

Автор: Константин Широкун

У телефонній розмові президент України і прем'єр-міністр Великобританії обговорили подальші санкції проти РФ, а також нові програми військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський у розмові з британським прем'єр-міністром обговорили нові санкції проти Росії, а також перспективну військову допомогу Збройним силам України.

"Провів чергову розмову з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Обговорили посилення санкційного тиску на РФ, подальшу підтримку України в боротьбі з агресором, в тому числі оборонну допомогу. Ціную лідерство Великобританії в протидії злочину, який здійснює Росія на українській землі", - прокоментував відбулася телефонна розмова Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Рада Світового банку схвалив підтримку для України на суму 723 млн доларів.

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