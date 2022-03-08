Совет Всемирного банка одобрил поддержку для Украины на сумму 723 млн долларов

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине бюджетной поддержки на сумму 723 миллионов долларов, утвердив дополнительный пакет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Всемирного банка.

Этот новый пакет финпомощи под названием "Финансирование восстановления Украины после экономической чрезвычайной ситуации" или "СВОБОДНАЯ Украина" - на сумму 489 миллионов долларов.

Общий одобренный советом ВБ пакет включает в себя:

дополнительный кредит на 350 миллионов долларов,

гарантии на сумму 139 миллионов долларов,

мобилизацию безвозмездного финансирования в размере 134 миллионов долларов,

параллельное финансирование в размере 100 миллионов долларов.

Таким образом, общая финансовая поддержка в этом пакете составляет 723 миллионов долларов.

"Быстрая выплата поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу, включая заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения", - говорится в сообщении.

Первоначальная поддержка Всемирного банка была увеличена за счет гарантий Нидерландов на 80 миллионов евро (эквивалент 89 миллионов долларов) и Швеции на 50 миллионов долларов.

Также ВБ учредил мультидонорский трастовый фонд (MDTF) для облегчения направления грантовых ресурсов от доноров в Украину с взносами Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии на сумму 134 миллионов долларов США.

"Всемирный банк призывает к дальнейшим грантовым взносам в MDTF. Кроме того, Япония связывает параллельное финансирование в размере 100 миллионов долларов с пакетом поддержки", - добавили в Банке.