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Совет Всемирного банка одобрил поддержку для Украины на сумму 723 млн долларов

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 03:12
Совет Всемирного банка одобрил поддержку для Украины на сумму 723 млн долларов Фото: Всемирный банк (www.worldbank.org)
Автор: Владимир Костырин

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине бюджетной поддержки на сумму 723 миллионов долларов, утвердив дополнительный пакет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Всемирного банка.

Этот новый пакет финпомощи под названием "Финансирование восстановления Украины после экономической чрезвычайной ситуации" или "СВОБОДНАЯ Украина" - на сумму 489 миллионов долларов.

Общий одобренный советом ВБ пакет включает в себя:

  • дополнительный кредит на 350 миллионов долларов,
  • гарантии на сумму 139 миллионов долларов,
  • мобилизацию безвозмездного финансирования в размере 134 миллионов долларов,
  • параллельное финансирование в размере 100 миллионов долларов.

Таким образом, общая финансовая поддержка в этом пакете составляет 723 миллионов долларов.

"Быстрая выплата поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу, включая заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения", - говорится в сообщении.

Первоначальная поддержка Всемирного банка была увеличена за счет гарантий Нидерландов на 80 миллионов евро (эквивалент 89 миллионов долларов) и Швеции на 50 миллионов долларов.

Также ВБ учредил мультидонорский трастовый фонд (MDTF) для облегчения направления грантовых ресурсов от доноров в Украину с взносами Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии на сумму 134 миллионов долларов США.

"Всемирный банк призывает к дальнейшим грантовым взносам в MDTF. Кроме того, Япония связывает параллельное финансирование в размере 100 миллионов долларов с пакетом поддержки", - добавили в Банке.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд готовит экстренную помощь Украине.

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