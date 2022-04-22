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Гарантии безопасности сделают Украину "неуязвимой" для нападений в будущем, - Джонсон

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Нью-Дели, Пятница 22 апреля 2022 22:56
Гарантии безопасности сделают Украину "неуязвимой" для нападений в будущем, - Джонсон Фото: премьер Британии Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что гарантии безопасности Украине сделают страну "неуязвимой" для нападений в будущем. Он также заявил, что сегодня нужно помочь украинским защитникам отразить российскую угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая в индийской столице Нью-Дели Джонсон заявил, что западные союзники готовятся предложить Украине гарантии безопасности, которые сделают страну "неуязвимой" для будущего нападения России. По его словам, также необходимо разработать долгосрочное видение места Киева "архитектуре безопасности" Европы.

При этом Джонсон отметил, что гарантии безопасности Украине не будут работать, как 5-я статья Устава НАТО, когда нападение на одну страну Альянса считается нападением на всех членов. Глава правительства уточнил, что это будет предполагать "сдерживание путем воспрепятствования".

Британский премьер также призвал немедленно усилить военную поддержку Украины. Он добавил, что война с Россией может затянуться на длительный период.

Напомним, в Офисе президента Украины заявили, что переговоры по гарантиям безопасности завершатся в течение недели.

Отметим, Турция согласилась стать страной гарантом безопасности Украины, но 5-ю статью НАТО Анкара в этом качестве не примет.

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