Зеленский и Дуда обсудили ситуацию в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда провели телефонный разговор. В ходе него лидеры двух стран обсудили ситуацию в Беларуси.

Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в Twitter.

Он также сообщил, что Зеленский и Дуда обсудили будущий визит президента Польши в Украину.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темы включают ситуацию в Беларуси, планы на официальный визит президента Польши в Украину", - сообщил Щерский.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что второй визит Дуды в Украину является очередное доказательство дружеских и теплых отношений между Украиной и Польшей.

"Спасибо за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Украина готова присоединиться к предложенному вами плану международного сотрудничества после COVID-19", - написал Зеленский в Twitter.

Ранее сообщилось, что Анджей Дуда планирует посетить Украину в октябре.

Кроме того, в конце августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба одним из первых провел телефонный разговор с новым главой польской дипломатии Збигневом Рау.

Добавим, что осенью планируется встреча "Люблинского треугольника" при участии министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.