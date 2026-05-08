Зеленський дозволив проведення параду в Москві 9 травня

Перемирʼя з РФ

Глава держави нагадав, що днями було багато звернень і сигналів про конфігурацію 9 травня в Москві у зв'язку з "далекобійними санкціями" України. Російській стороні повідомили, що українські воїни дотримуватимуться принципу дзеркальності.

Додатковим аргументом для України в контексті її позиції стало гуманітарне питання, а саме - звільнення полонених

"Червона площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Саме тому сьогодні в рамках переговорного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня", - наголосив Зеленський.

За словами президента, він уже доручив своїй команді оперативно підготувати все потрібне для обміну.

Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу та його команді за результативну дипломатію.

Указ про парад

Окремо голова української держави підписав указ про парад до "Дня перемоги" у Москві.

"З огляду на численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в переговорах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю: дозволити 9 травня 2026 р. провести парад у м. Москві (Російська Федерація)", - сказано в документі.

Також, згідно з указом, на час проведення параду із плану застосування української зброї було виключено квадрат Червоної площі. Мова про наступні координати: