Зеленський достроково завершує візит до Канади, - CBC News

Саміт G7 у Канаді

16 червня в канадській провінції Альберта розпочався саміт G7 за участю лідерів США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, ЄС і Великої Британії. Основними темами стали війна в Україні, ситуація на Близькому Сході та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт через зростання напруженості на Близькому Сході.

За даними видання Bloomberg, під час зустрічі лідерам G7 не вдалося переконати президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступний саміт G7 відбудеться у 2026 році у місті Ев’ян-ле-Бен.

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