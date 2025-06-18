Зеленский досрочно завершает визит в Канаду, - CBC News

Саммит G7 в Канаде

16 июня в канадской провинции Альберта начался саммит G7 с участием лидеров США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, ЕС и Великобритании. Основными темами стали война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит из-за роста напряженности на Ближнем Востоке.

По данным издания Bloomberg, во время встречи лидерам G7 не удалось убедить президента США Дональда Трампа усилить санкции против России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующий саммит G7 состоится в 2026 году в городе Эвьян-ле-Бен.

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