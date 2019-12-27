Зеленский досрочно снял выговор с замов Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно снял выговор с заместителей главы Офиса президента Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко. Об это говорится в соответствующем указе президента от 26 декабря №958/2019.

Таким образом президент отменил дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей Трофимова и Тимошенко во время рабочей поездки Зеленского в Днепропетровскую область.

Снять досрочно выговор, объявленный указом президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности", с Трофимова Сергея Владимировича - первого заместителя руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кирилла Владленовича - заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

Напомним, ранее Зеленский уволил Александра Склярова с должности члена Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Также президент утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета. В частности, секретарем Нацинвестсовета стал народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.