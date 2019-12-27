Зеленський достроково зняв догану із заступників Богдана

Президент України Володимир Зеленський достроково зняв догану із заступників голови Офісу президента Сергія Трофимова та Кирила Тимошенко. Про це йдеться у відповідному указі президента від 26 грудня №958/2019.

Таким чином президент скасував дисциплінарне стягнення у вигляді догани за неналежне виконання посадових обов'язків Трофимова та Тимошенко під час робочої поїздки Зеленського у Дніпропетровську область.

Зняти достроково догану, оголошену указом президента України від 17 вересня 2019 № 699 "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності", з Трофимова Сергія Володимировича - першого заступника керівника Офісу президента України; Тимошенко Кирила Владленовича - заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Олександра Склярова з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Також президент затвердив персональний склад Національного інвестиційного ради. зокрема, секретарем Нацинвестсовета став народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.