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Зеленский уволил одного из членов НКРСИ

Новости » Политика     26.12.2019 - 18:06
Зеленский уволил одного из членов НКРСИ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент уволил Александра Склярова с должности члена НКРСИ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Склярова с должности члена Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 26 декабря.

"Уволить Склярова Александра Ивановича с должности члена Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, согласно поданному им заявлению об отставке в соответствии с частью четвертой статьи 20 закона Украины "О телекоммуникациях", - говорится в указе №953/2019.

Зеленский уволил одного из членов НКРСИНапомним, в июле 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко переназначил Склярова на должность члена Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в мае Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийНациональная комиссия регулирования связи
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