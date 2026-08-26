ua en ru
Ср, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Зеленський досі не підписав "податок на OLX". У Мінфіні пояснили причину

15:20 26.08.2026 Ср
2 хв
Коли президент підпише законопроєкт?
aimg Тетяна Степанова
Зеленський досі не підписав "податок на OLX". У Мінфіні пояснили причину Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент України Володимир Зеленський не підписує законопроєкт про оподаткування цифрових платформ через правки про PEPів, додані туди народними депутатами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.

"У нас є правки, які були внесені в законопроєкт про цифрові платформи, які передбачають розширення кола учасників моніторингу і фінансового контролю політично значимих осіб", - сказав Марченко.

За його словами, це викликало негативну реакцію європейських колег, які зараз спільно з українськими представниками надали версію, як можна уточнити закон.

Марченко зазначив, що підписання законопроєкту про цифрові платформи потребуватиме додаткових змін до законопроєкту про PEP.

"Ті зміни, які були внесені, на жаль, фактично, у разі підписання законопроєкту про цифрові платформи заблокували б будь-яку допомогу з боку Європейського Союзу", - додав міністр.

На питання, коли все ж таки Зеленський може підписати законопроєкт, Марченко відповів, що це станеться після того, як буде видно шлях до ухвалення альтернативного уточнювального законопроєкту.

Податок на OLX

Нагадаємо, на початку червня Верховна Рада України ухвалила резонансний закон про оподаткування цифрових платформ, який у суспільстві охрестили "податком на OLX".

Документ передбачає суттєве підвищення зборів для громадян, які продають товари чи надають послуги через популярні онлайн-майданчики.

Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що цей крок допоможе вивести з тіні цифрову економіку і створить рівні правила гри на ринку.

Очікується, що нововведення приноситимуть державі близько 14 млрд грн щорічно. В умовах війни, всі ці кошти будуть спрямовані виключно на фінансування сектору безпеки та оборони країни.

Крім того, ухвалення законопроєкту є частиною офіційних зобов'язань України в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Раніше РБК-Україна розпитало ініціаторів закону про "податок на OLX" про головні нововведення і як ініціатива вплине на українців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Міністерство фінансів України OLX Сергій Марченко Податки
Новини
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають