Зеленский до сих пор не подписал "налог на OLX". В Минфине объяснили причину
Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает законопроект о налогообложении цифровых платформ из-за правок о PEP, добавленных туда народными депутатами.
Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко на заседании финансового комитета Верховной Рады.
"У нас есть правки, которые были внесены в законопроект о цифровых платформах, предполагающих расширение круга участников мониторинга и финансового контроля политически значимых лиц", - сказал Марченко.
По его словам, это вызвало негативную реакцию европейских коллег, которые сейчас совместно с украинскими представителями предоставили версию, как можно уточнить закон.
Марченко отметил, что подписание законопроекта о цифровых платформах потребует дополнительных изменений в законопроект о PEP.
"Те изменения, которые были внесены, к сожалению, фактически, в случае подписания законопроекта о цифровых платформах, заблокировали бы любую помощь со стороны Европейского Союза", - добавил министр.
На вопрос, когда все-таки Зеленский может подписать законопроект, Марченко ответил, что это произойдет после того, как будет виден путь к принятию альтернативного уточняющего законопроекта.
Налог на OLX
Напомним, в начале июня Верховная Рада Украины приняла резонансный закон о налогообложении цифровых платформ , который в обществе окрестили "налогом на OLX".
Документ предусматривает существенное повышение сборов для граждан, продающих товары или предоставляющих услуги через популярные онлайн-площадки.
Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что этот шаг поможет вывести из тени цифровую экономику и создаст равные правила игры на рынке.
Ожидается, что нововведения будут приносить государству около 14 млрд. грн. ежегодно. В условиях войны все эти средства будут направлены исключительно на финансирование сектора безопасности и обороны страны.
Кроме того, принятие законопроекта является частью официальных обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
Ранее РБК-Украина расспросила инициаторов закона о "налоге на OLX" о главных нововведениях и как инициатива повлияет на украинцев.