Зеленский до сих пор не подписал "налог на OLX". В Минфине объяснили причину

Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает законопроект о налогообложении цифровых платформ из-за правок о PEP, добавленных туда народными депутатами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко на заседании финансового комитета Верховной Рады.

"У нас есть правки, которые были внесены в законопроект о цифровых платформах, предполагающих расширение круга участников мониторинга и финансового контроля политически значимых лиц", - сказал Марченко.

По его словам, это вызвало негативную реакцию европейских коллег, которые сейчас совместно с украинскими представителями предоставили версию, как можно уточнить закон.

Марченко отметил, что подписание законопроекта о цифровых платформах потребует дополнительных изменений в законопроект о PEP.

"Те изменения, которые были внесены, к сожалению, фактически, в случае подписания законопроекта о цифровых платформах, заблокировали бы любую помощь со стороны Европейского Союза", - добавил министр.

На вопрос, когда все-таки Зеленский может подписать законопроект, Марченко ответил, что это произойдет после того, как будет виден путь к принятию альтернативного уточняющего законопроекта.