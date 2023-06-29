Подоляк оцінив, чи є загроза для України після перекидання "вагнерівців" у Білорусь

Небезпеки наступу з півночі для України зараз немає. Бойовики ПВК "Вагнера", яких перекинули до Білорусі, не становлять загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі "1+1".

Він наголосив, що після невдалого бунту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина до Білорусі переміститься лише частина його найманців. Крім того, північний кордон України добре укріплений військовими.

На думку Подоляка, після останніх подій ПВК "Вагнера" перестане існувати у попередньому вигляді, її поділять на чотири частини.

"Те, що Пригожин у Білорусі для України не має ніякого сенсу, бо ПВК "Вагнер" більше не існує. Вона буде розподілена на чотири частини: одна залишиться на контракті в Міноборони РФ та воюватиме проти України. Окрема частина - це колишні "зеки", яких теж заберуть на контракт у Міноборони. Ще частина підпише контракти з Росгвардією та буде на внутрішньому російському ринку", - вважає радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що третя частина "вагнерівців" залишиться у Білорусі тренувати спецпризначенців, а решта повернеться до головної своєї діяльності в Африці. За його словами, це основні бізнес-активи Пригожина.

Чому Пригожин втік до Білорусі

Нагадаємо, минулими вихідними ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин спробував підняти бунт проти керівництва РФ. Його бойовики вирушили до Москви, але так до неї і не дійшли.

Вже під вечір у суботу Пригожин заявив, що зупиняє своїх найманців, а сам їде до Білорусі.

Втім, поки немає офіційного підтвердження, що сам Пригожин, як і частина "вагнерівців", перебувають у Білорусі.

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