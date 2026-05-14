UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар

16:30 14.05.2026 Чт
2 хв
Росіяни протягом тривалої атаки випустили понад 1500 дронів та 56 ракет
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський доручив Силам оборони України та спеціальним службам підготувати відповідь на масовану російську атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

Читайте також: Знищений під’їзд у Києві, удари по енергетиці в Кременчуці: що відомо про масштабну атаку

"Доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати нашої відповіді на цей російський удар", - йдеться у заяві.

Він зазначив, що загалом у хвилях масованих атак росіян за 13 та 14 травня було використано 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Глава держави наголосив, що відсоток збиття безпілотників склав 94%, а ракет - 73%.

"Це спеціальна терористична тактика росіян, які накопичували дрони та ракети протягом певного часу та свідомо вирахували удар таким чином, щоб його масштаб був значним та ускладнення для нашої ППО - найбільшими", - зауважив президент.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, у ніч на 14 травня країна-агресорка завдала по Україні масованого комбінованого удару із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів.

Повітряні сили розповіли, що протягом ночі російські окупанти випустили по Україні 56 ракет та 675 безпілотників. Зафіксовані руйнування у Києві та Київській області, а також низці інших регіонів України.

У столиці станом на зараз відомо про сімох загиблих і 39 поранених. Щонайменше 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, це був один із найпотужніших ударів за весь період повномасштабної війни. Він зауважив, що росіяни застосували фактично весь арсенал наявних засобів повітряного нападу.

Зазнгчимо, міноборони РФ вигадало цинічне виправдання тривалій комбінованій атаці по Україні. Зокрема, у російському відомстві заявили, що нібито завдали "удару возмєздія".

Детальніше про наслідки нічної масованої атаки по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийКиївРосійська ФедераціяВійна в Україні