Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар

"Поручил Силам обороны Украины и специальным службам предложить возможные форматы нашего ответа на этот российский удар", - говорится в заявлении.

Он отметил, что в целом в волнах массированных атак россиян за 13 и 14 мая было использовано 1567 дронов и 56 ракет различных типов. Глава государства подчеркнул, что процент сбития беспилотников составил 94%, а ракет - 73%.

"Это специальная террористическая тактика россиян, которые накапливали дроны и ракеты в течение определенного времени и сознательно вычислили удар таким образом, чтобы его масштаб был значительным и осложнения для нашей ПВО - наибольшими", - отметил президент.

Массированный удар по Украине

Напомним, в ночь на 14 мая страна-агрессор нанесла по Украине массированный комбинированный удар с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов.

Воздушные силы рассказали, что в течение ночи российские оккупанты выпустили по Украине 56 ракет и 675 беспилотников. Зафиксированы разрушения в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов Украины.

В столице по состоянию на сейчас известно о семи погибших и 39 раненых. По меньшей мере 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, это был один из самых мощных ударов за весь период полномасштабной войны. Он отметил, что россияне применили фактически весь арсенал имеющихся средств воздушного нападения.