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Зеленський доручив Шмигалю та секретарю РНБО перевірити оборонні угоди з партнерами

Понеділок 21 липня 2025 13:48
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Зеленський доручив Шмигалю та секретарю РНБО перевірити оборонні угоди з партнерами Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Володимир Зеленський очікує доповідь від міністра оброни Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо аудиту угод із партнерами та строків їх виконання.

Про це глава держави повідомив під час офіційного представлення нового міністра оборони України Дениса Шмигаля, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, аудит стосуватиметься всіх ключових домовленостей - від данської моделі та коаліційних спроможностей до двосторонніх угод і спільних проєктів із будівництва збройних заводів на території партнерів.

"Потрібен чіткий таймінг виконання. Разом із секретарем РНБО, із міністром закордонних справ – активізувати роботу наших форматів із партнерами", - заявив він.

Зеленський також наголосив на активізації співпраці з партнерами в рамках форматів, зокрема "Рамштайн".

Сьогодні запланована зустріч на рівні міністрів для обговорення подальших кроків.

Раніше стало відомо, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі закликає до "50-денного ривка" у постачанні зброї Україні.

На зустрічі союзників у форматі "Рамштайн" він наголосить на необхідності значного посилення військової підтримки, щоб змусити диктатора РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Крім того, Джон Гілі підтримує ініціативу президента США Дональда Трампа щодо введення "дуже жорстких" тарифів проти Росії, якщо вона не припинить вогонь до 2 вересня.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" об’єднує понад 50 країн, які спільно працюють над посиленням обороноздатності України в умовах російської агресії.

Міністр оборони США Пітер Гегсет візьме участь в онлайн-зустрічі, що відбудеться 21 липня.

Новий міністр оборони України Денис Шмигаль уточнив, що зустріч "Рамштайн" буде технічно-координаційною.

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