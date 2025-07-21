Зеленський доручив Шмигалю та секретарю РНБО перевірити оборонні угоди з партнерами

Президент Володимир Зеленський очікує доповідь від міністра оброни Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо аудиту угод із партнерами та строків їх виконання.

Про це глава держави повідомив під час офіційного представлення нового міністра оборони України Дениса Шмигаля, повідомляє РБК-Україна .

За його словами, аудит стосуватиметься всіх ключових домовленостей - від данської моделі та коаліційних спроможностей до двосторонніх угод і спільних проєктів із будівництва збройних заводів на території партнерів.

"Потрібен чіткий таймінг виконання. Разом із секретарем РНБО, із міністром закордонних справ – активізувати роботу наших форматів із партнерами", - заявив він.

Зеленський також наголосив на активізації співпраці з партнерами в рамках форматів, зокрема "Рамштайн".

Сьогодні запланована зустріч на рівні міністрів для обговорення подальших кроків.