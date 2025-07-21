Зеленский поручил Шмыгалю и секретарю СНБО проверить оборонные соглашения с партнерами

Президент Владимир Зеленский ожидает доклад от министра обороны Дениса Шмыгаля и секретаря СНБО Рустема Умерова по аудиту соглашений с партнерами и сроков их выполнения.

Об этом глава государства сообщил во время официального представления нового министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, сообщает РБК-Украина .

По его словам, аудит будет касаться всех ключевых договоренностей - от датской модели и коалиционных возможностей до двусторонних соглашений и совместных проектов по строительству оружейных заводов на территории партнеров.

"Нужен четкий тайминг выполнения. Вместе с секретарем СНБО, с министром иностранных дел - активизировать работу наших форматов с партнерами", - заявил он.

Зеленский также отметил активизацию сотрудничества с партнерами в рамках форматов, в частности "Рамштайн".

Сегодня запланирована встреча на уровне министров для обсуждения дальнейших шагов.