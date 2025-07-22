Зеленський доручив сформувати команду для переговорів з РФ: її очолить Умєров

Глава держави провів нараду напередодні переговорів з російською стороною у Туреччині.

Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом. Зеленський наголосив, що Україна готова працювати заради звільнення полонених та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів.

"Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала", - додав президент.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак доповів про координацію дипломатичної роботи з партнерами у Європі та США.

"Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС та Офісу президента", - наголосив Зеленський.

Фото: делегацію РФ на переговорах в РФ очолить Умєров (t.me/V_Zelenskiy_official)