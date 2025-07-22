Зеленский поручил сформировать команду для переговоров с РФ: ее возглавит Умеров

Президент Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию Украины на переговоры с РФ 23 июля. Команду возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
Глава государства провел совещание накануне переговоров с российской стороной в Турции.
Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренность о новой встрече в ближайшее время. Зеленский подчеркнул, что Украина готова работать ради освобождения пленных и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров.
"Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала", - добавил президент.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак доложил о координации дипломатической работы с партнерами в Европе и США.
"Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД и Офиса президента", - подчеркнул Зеленский.
Фото: делегацию РФ на переговорах в РФ возглавит Умеров (t.me/V_Zelenskiy_official)
Напомним, что делегации Украины и России провели уже два раунда переговоров в Стамбуле. Главным достижением этих встреч была организация масштабных обменов пленных, а также обмен телами погибших военных.
Как сообщил Зеленский, третий раунд переговоров Украины и РФ запланирован на среду, 23 июля. Он также пройдет в Стамбуле.
По словам президента, главными темами переговоров будет возвращение пленных и детей, а также возможная встреча лидеров.
Стоит отметить, что в Кремле выступили "за" третий раунд переговоров. Москва утверждает, что во время встречи собирается обсудить меморандумы о завершении войны.
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