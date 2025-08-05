Зеленський доручив розширити програму "Контрактів 18-24"

Зеленський повідомив, що сьогодні почав день із вирішення питань, які вчора обговорювали в бригадах у Харківській області. Президент провів наради з військовим командуванням та урядовцям, а також Ставку верховного головнокомандувача.

Серед розглянутих питань:

Підготовка бійців. Стала ефективнішою, але потрібно більше бойового досвіду, мотиваційної та психологічної роботи. Дрони. Президент доручив збільшити пряме фінансування бригад на їх закупівлю. Пікапи. Має бути спрощення процедур і пряме фінансування, щоб військові могли швидко купувати потрібні авто. Програма "Контрактів 18-24" має бути розширена. Обговорили деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу президента мають представити суспільству деталі. Нагороди. Боротьба з бюрократією, цифровізація процесу вручення відзнак.

"Час на представлення шляхів реалізації цих рішень нарад і Ставки - до понеділка. У понеділок очікую від секретаря РНБО, Міністерства оборони, Головнокомандувача, Генерального штабу та команди Офісу доповідей про виконання", - додав Зеленський.