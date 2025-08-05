Зеленский поручил расширить программу "Контрактов 18-24"

Зеленский сообщил, что сегодня начал день с решения вопросов, которые вчера обсуждали в бригадах в Харьковской области. Президент провел совещания с военным командованием и чиновникам, а также Ставку верховного главнокомандующего.

Среди рассмотренных вопросов:

Подготовка бойцов. Стала более эффективной, но нужно больше боевого опыта, мотивационной и психологической работы. Дроны. Президент поручил увеличить прямое финансирование бригад на их закупку. Пикапы. Должно быть упрощение процедур и прямое финансирование, чтобы военные могли быстро покупать нужные авто. Программа "Контрактов 18-24" должна быть расширена. Обсудили некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса президента должны представить обществу детали. Награды. Борьба с бюрократией, цифровизация процесса вручения наград.

"Время на представление путей реализации этих решений совещаний и Ставки - до понедельника. В понедельник ожидаю от секретаря СНБО, Министерства обороны, Главнокомандующего, Генерального штаба и команды Офиса докладов о выполнении", - добавил Зеленский.