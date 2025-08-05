Зеленский поручил расширить программу "Контрактов 18-24"

В Украине планируют расширить программу "Контрактов 18-24", включая увеличение возраста и условий заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский сообщил, что сегодня начал день с решения вопросов, которые вчера обсуждали в бригадах в Харьковской области. Президент провел совещания с военным командованием и чиновникам, а также Ставку верховного главнокомандующего.
Среди рассмотренных вопросов:
"Время на представление путей реализации этих решений совещаний и Ставки - до понедельника. В понедельник ожидаю от секретаря СНБО, Министерства обороны, Главнокомандующего, Генерального штаба и команды Офиса докладов о выполнении", - добавил Зеленский.
Напомним, инициативу "Контракт 18-24" запустили в феврале этого года.
Первое время молодые украинцы могли выбрать только такие специальности: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик.
В июле стало известно, что теперь "Контракт 18-24" могут подписать и те молодые люди, которые хотят стать операторами дронов.