Зеленський доручив провести перезавантаження наглядових рад в обороні та енергетиці

Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Юлією Свириденко щодо кадрового перезавантаження в енергетичному секторі.

За його словами, темп трансформації є достатньо високим і має забезпечити повну прозорість управління у державних компаніях.

Глава держави повідомив, що вже сьогодні буде припинено повноваження значної частини складу наглядових рад ключових енергетичних підприємств - "Центренерго", "Оператора ГТС", "Оператора ринку", "Українських розподільних мереж" та "Енергетичної компанії України".

"Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої, справедливої процедури", - заявив він.

Також Зеленський доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести термінове оновлення наглядових рад у сфері оборони.

За його словами, саме ці органи забезпечують управління та контроль внутрішніх процесів компаній, а їхня ефективність має бути гарантована на 100%.

Крім того, президент доручив Свириденко регулярно інформувати міжнародних партнерів України про кроки уряду, спрямовані на посилення довіри до України та її інституцій.

Він подякував усім, хто підтримує реформи та сприяє їхній реалізації.